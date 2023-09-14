Импичмент Байдена: в чем республиканцы обвиняют президента США

На данный момент никто не может с уверенностью сказать, есть ли у республиканцев неопровержимые доказательства, подтверждающие давние обвинения в адрес президента, так же как и то, сумеют ли они собрать достаточное количество голосов, чтобы импичмент объявить. На этой неделе Маккарти планирует провести закрытое собрание республиканцев из Палаты представителей, чтобы обсудить весь процесс.

«Единственное, что Комеру удалось доказать — это то, что он не в состоянии вести вообще никакое расследование», — сказано в нем. В докладе подробно описываются все обвинения в адрес Байдена и объясняется почему, по мнению авторов, при детальном рассмотрении они «съеживаются» до микроскопических пропорций.Член Палаты представителей, республиканка и ярая сторонница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин сказала в разговоре со своим кумиром, что она хочет, чтобы слушания об импичменте были бы «долгими и мучительно болезненными» для Джо Байдена. Сам Трамп еще в марте на одном из политических ралли сказал, что «Они преследовали нас, а при этом сам Джо Байден — хладнокровный преступник, пойманный с поличным, а с ним почему-то ничего не происходит!».