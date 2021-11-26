Иммиграция в Британию рухнула почти на 90% — из-за ковида и брексита

По оценке Бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS), в 2020 году число жителей Британии увеличилось за счет миграции всего на 34 тыс. человек. Годом раньше сальдо было 271 тыс. человек. Падение, таким образом, составило 88%.
В последний раз сравнимый уровень иммиграции в Британию был в 1997 году: тогда в страну приехало на 48 тыс. человек больше, чем уехало — опять-таки, по приблизительным оценкам. На пике же, в 2014-2015 финансовом году, сальдо миграции составило 331 тыс. человек.
Помимо ковида, какую-то роль в падении числа иммигрантов сыграл и выход Британии из Евросоюза, но вычленить долю брексита в этом процессе практически невозможно, и ONS полагает, что массового исхода граждан ЕС из страны не было.
Тем не менее, сальдо миграции граждан ЕС, по оценке ONS, в 2020 году оказалось отрицательным: уехало на 94 тыс. граждан стран ЕС больше, чем приехало.
В марте 2020 года, вскоре после прихода коронавируса, правительство Великобритании рекомендовало гражданам куда-либо ездить только в случае крайней необходимости; Британия не закрывала международное авиасообщение, но это сделали многие другие страны, и в результате поток пассажиров в британских аэропортах обмелел на 95%.
Всего в 2020-м, с его качелями вводившихся и отменявшихся ограничений, в Соединенное Королевство, по приблизительной оценке ONS, приехали и остались 268 тыс. человек, а уехали насовсем 234 тысячи. Годом раньше их было 592 тыс. и 300 тыс. соответственно.
Заложенная приблизительность
Бюро национальной статистики подчеркивает, что оценки миграции в 2020 году получены экспериментальным методом анализа и характеризуются "высоким уровнем неопределенности", поскольку из-за пандемии власти перестали проводить выборочный опрос пассажиров в аэропортах и портах.
Этот метод выборочного опроса и сам отличался довольно "высоким уровнем неопределенности".
Так, МВД Британии, основываясь на оценках, полученных этим методом, полагало, что в стране живет примерно 3,8 млн граждан стран Евросоюза. Однако ходатайства о видах на жительство по введенной после брексита упрощенной процедуре подали почти шесть миллионов граждан ЕС.
Беженцев стало больше
Хотя общее число приезжающих в Британию упало, число тех, кто прибывает, как правило, нелегально и затем подает ходатайство об убежище, наоборот, заметно выросло и достигло рекордного за последние 17 лет уровня.
В отчете ONS сообщается, что за год с сентября 2020-го по сентябрь 2021-го число ходатайств об убежище выросло по сравнению с предыдущими 12 месяцами на 18% и составило больше 37,5 тысячи.
Большинство соискателей убежища — граждане Ирана, Эритреи, Сирии, Ирака и Албании.
В этом году число нелегальных иммигрантов, перебирающихся в Британию на лодках через Ла-Манш, бьет рекорды; в среду в проливе погибли 27 человек, отправившихся в путь на надувной лодке.
По словам доктора Питера Уильяма Уолша из Миграционной обсерватории Оксфордского университета, рост числа ходатайств в последний год обеспечили эритрейцы, иранцы и сирийцы, при этом процент ходатайств от граждан этих стран, которые британские власти в итоге удовлетворяют, очень высок.
В результате наплыва беженцев у британских властей накопилось очень много нерассмотренных прошений — больше 67,5 тысячи.
"Это результат и роста числа ходатайствующих, и медленного рассмотрения ходатайств", — поясняет доктор Уолш.
Во Франции, откуда нелегалы тысячами переплывают в Англию, ходатайствующих об убежище, тем не менее, в разы больше, чем в Британии: только за третий квартал этого года их набралось около 31 тысячи.
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