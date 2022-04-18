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Командир прорвавшейся недавно к силам "Азова" в Мариуполе 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волина написал письмо Папе Франциску, чтобы тот помог спасти людей из города, сообщает телеграм-канал Униан со ссылкой на УП.
"Именно так выглядит ад на земле". Защитники Мариуполя обратились к папе римскому за помощью
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"Ваше Святосте, Папа Франциск!

Вы, вероятно, видели многое в своей жизни. Но уверен, что никогда не видели, что сейчас происходит в Мариуполе. Ибо именно так выглядит ад на земле.

У меня мало времени, чтобы описать все ужасы, которые я вижу здесь каждый день. На заводе в бункерах живут женщины с детьми, младенцами. В голоде и холоде. Каждый день под прицелом вражеской авиации. Каждый день умирают раненые, потому что нет медикаментов, нет воды, нет пищи.

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Я обращаюсь к вам за помощью. Ибо настало время, когда не единственными молитвами. Помогите спасти их. После бомбежки драмтеатра уже ни у кого не осталось веры российским оккупантам. Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое".

Я обращаюсь к вам за помощью. Ибо настало время, когда не единственными молитвами. Помогите спасти их. После бомбежки драмтеатра уже ни у кого не осталось веры российским оккупантам. Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое".

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