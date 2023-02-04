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Присяжные суда Сан-Франциско оправдали основателя Tesla Илона Маска по делу о мошенничестве из-за твита 2018 года, в котором предприниматель заявил о приватизации компании по произвоизводству электромобилей. Инвесторы обвиняли его в том, что тем сообщением он нанес им ущерб в миллионы долларов.
E. Muskas
E. Muskas
© Scanpix / Reuters

Присяжным в Сан-Франциско потребовалось около двух часов, чтобы признать Илона Маска невиновным.

Предприниматель уже прокомментировал их решение в своем Твиттере, написав: "Слава богу, человеческая мудрость восторжествовала! Я глубоко признателен присяжным за единодушное признание невиновности по делу Tesla 420".

7 августа 2018 года в своем твите Маск заявил, что "заручился средствами" для того, чтобы выкупить Tesla и сделать ее частной компанией. В этот момент акции фирмы взлетели вверх, однако на самом деле средства для выкупа он получить не сумел. Когда об этом стало известно, стоимость акций резко упала.

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Акционеры, купившие или продавшие акции в этот период, утверждают, что Маск умышленно манипулировал стоимостью ценных бумаг, совершив мошенничество, в результате которого они потеряли миллионы долларов.

Сам Маск утверждал, что был уверен в том, что заручился согласием суверенного инвестиционного фонда Саудовской Аравии и никаких правонарушений не совершал. Другие ответчики по этому делу, среди которых семеро нынешних и бывших директоров Tesla, также отрицают, что совершили противозаконные действия.

Маск также заявил в суде, что его опыт пользования "Твиттером" не убеждает его в том, что инвесторы безоговорочно верят всему, что он там пишет. "Одно то, что я что-то твитнул, не означает, что люди этому верят или предпримут соответствующие действия", - сказал он.

Тем не менее, пресловутый твит стал настоящей легендой Кремниевой долины. Он уже стоил Маску 20 млн долларов, которые ему пришлось заплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), при этом еще 20 млн долларов была вынуждена заплатить сама компания. К тому же, Маск после этого лишился кресла председателя совета директоров Tesla.

Что дальше?


Юрист акционеров Tesla Николас Порритт заявил в суде, что современное общество основано на правилах: "Нам нужны правила, чтобы спасти нас от анархии. Правила должны применяться к Илону Маску, как и ко всем остальным".

Адвокат Маска Алекс Спиро парировал, что "плохой твит" не превращает предпринимателя в мошенника.

После озвученного решения присяжных Николасс Порритт заявил: "Мы разочарованы приговором и обдумываем следующие шаги".

Юрист по мошенничеству с ценными бумагами Рид Катрейн назвал твит о приватизации Tesla "настолько конкретным заявлением о приватизации компании, насколько это возможно" и сказал, что оправдательный вердикт был "пародией на законы о ценных бумагах".

А профессор корпоративного права в Университете Коннектикута Майнора Майерс, которую цитирует агентство Рейтер, полагает, что теперь Илон Маск будет использовать свою манеру коммуникации с удвоенной силой. "Это только придаст ему смелости действовать так, как он считает нужным", - говорит Майерс.

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bbcrussian.com
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