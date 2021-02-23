Состояние Маска уменьшилось до 183 миллиардов долларов из-за обвала акций Tesla на 8,6%.
Агентство отмечает, что это может быть связано с комментариями Маска о стоимости биткоина в твиттере. 20 февраля он написал: «Деньги — это набор данных, которые позволяют избежать неудобств, связанных с бартерным обменом. Как и любая система данных, криптовалюта подвержена запоздалым откликам и ошибкам. Учитывая все это, [курс] биткоина и эфириума кажутся высоковатыми».
За две недели до этого Tesla вложила в биткоин 1,5 миллиарда долларов. После этого курс криптовалюты обновил исторический максимум, поднявшись выше 44 тысяч долларов за токен.
В январе Илон Маск поднялся на первое место в рейтинге самых богатых людей мира. Его состояние возросло до 199,9 миллиарда долларов. Сейчас его обогнал основатель Amazon Джефф Безос, чей капитал оценивается в 186 миллиардов долларов.
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