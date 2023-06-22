Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на бой без правил – тот согласился

Подписчик Маска в Twitter заметил, что предпринимателю "стоит быть осторожнее", ведь Марк моложе и занимается джиу-джитсу и даже участвует в турнирах. На что глава Tesla и SpaceX написал, что "готов к поединку в клетке".

Спустя время Цукерберг опубликовал "историю" в Instagram со скриншотом этого треда и подписью "Пришли мне место". Илон посмеялся и заявил, что готов к поединку, предложив сделать это в октагоне Лас-Вегаса, которым владеет лига по смешанным единоборствам UFC.

Официальный представитель Meta подтвердил порталу The Verge, что Марк Цукерберг серьезно относится к возможному поединку.

51-летний Маск хоть и старше Цукерберга на 12 лет, зато имеет преимущество с точки зрения физических размеров. Кроме того, он рассказывал, что участвовал в "настоящих жестоких уличных драках", когда рос в Южной Африке.