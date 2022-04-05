Этот нерепрезентативный опрос не повлияет напрямую на решение Twitter, но глава компании Параг Агравал, ретвитнув пост Маска, указал, что результаты будут иметь значительные последствия и попросил пользователей проголосовать со всей серьезностью.
Маск стал крупнейшим акционером Twitter
Ранее стало известно, что основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla приобрел 9,2 процента акций сервиса микроблогов Twitter за 2,89 млрд долларов. Тем самым Илон Маск стал крупнейшим акционером компании, его доля почти в четыре раза превышает пакет в 2,25 процента, которым владеет основатель соцсети Джек Дорси. Сделка состоялась 14 марта, но о ней стало известно в начале апреля из отчета Комиссии США по ценным бумагам и биржам. Стоимость акций Twitter на 4 апреля возросла на более чем 27 процентов.
О своих целях в связи с приобретением крупного пакета акций в Twitter Маск пока не сообщал. При этом он является давним и активным пользователем этой соцсети, его твиты очень быстро расходятся в интернете и СМИ. В Twitter у Маска, являющегося "Человеком года" по версии журнала Time и самым богатым человеком в истории по версии Forbes, 80,4 миллиона подписчиков.
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