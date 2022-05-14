Бизнесмен и миллиардер Илон Маск вызвал замешательство на бирже, временно приостановив приобретение компании Twitter. Сделка временно приостановлена в ожидании подробностей о том, как соцсеть подсчитывает количество фейковых и спамерских аккаунтов, написал Маск в Twitter в пятницу, 13 мая. Немного погодя он объявил, что все еще намерен купить онлайн-сервис.

Акции Twitter сразу рухнули

Маск обосновал временную приостановку сделки ожиданием получения деталей, подтверждающих расчеты, согласно которым фальшивые учетные записи и учетные записи, использовавшиеся для спама, "действительно составляют менее пяти процентов от всех пользователей". В ходе торгов на премаркете акции Twitter упали примерно на 25 процентов. Однако после следующего твита Маска, примерно через два часа, о том, что он по-прежнему нацелен на покупку Twitter, акции компании несколько восстановились, так что в конечном итоге падение составило 9,7 процента.

В апреле Маск объявил, что хочет купить Twitter примерно за 44 миллиарда долларов (42 миллиарда евро). Совет директоров компании сначала воспротивился этому, но потом одобрил приобретение.

В пятницу генеральный директор Twitter Параг Агравал поделился чувством неопределенности, вызванной твитами Маска. "Хотя я и предполагаю, что сделка состоится, мы должны быть готовы ко всем сценариям и всегда делать то, что правильно для Twitter", - заявил Агравал.

Количество спама имеет значение для рекламы

Количество спама и фейковых аккаунтов в Twitter имеет значение, в том числе, для привлечения рекламы. Компания недавно объявила, что в среднем 229 миллионов ежедневных пользователей соцсети являются "монетизируемыми", то есть реагируют на рекламу. Согласно оценкам Twitter, доля спамерских и фейковых аккаунтов составляла среди них менее пяти процентов.

Сам Маск в конце апреля заявил, что после покупки намерен сделать Twitter "лучше, чем когда-либо прежде". По его словам, для этого он хотел бы предложить новые функции и обнародовать алгоритмы сервиса - и в результате добиться "повышения доверия" к Twitter со стороны пользователей. Он также намерен провести проверку подлинности аккаунтов и избавить соцсеть от спам-ботов.

Маск сам является заядлым пользователем Twitter. На его аккаунт подписано без малого 93 миллиона человек. Он уже неоднократно обвинял сервис микроблогов в ограничении свободы слова, обещая в случае приобретения компании дать бой цензуре. Критики опасаются, что если Маск возглавит Twitter, то он может пойти на ограничение модерации потенциально опасного контента - например, сеющего ненависть и содержащего фейки. Группы активистов призвали рекламодателей бойкотировать платформу, в случае если Маск откроет ворота для оскорбительных сообщений или дезинформации.