Илон Маск пожертвовал 75 млн долларов на кампанию Трампа

Большая часть этих средств - 72 млн долларов - были переведены в период с июля по сентябрь 2024 его года, причем в эти три месяца Маск был ее единственным донором America PAC. Газета The Washington Post называет организацию „комитетом политических действий, сформированным миллиардером Илоном Маском для ведения кампании в поддержку Дональда Трампа“.

Илон Маск, который, по собственным словам, раньше голосовал за Демократическую партию США, в июле объявил, что на текущих выборах будет поддерживать Дональда Трампа. В принадлежащей ему соцсети X миллиардер с тех пор неоднократно указывал, что одобряет политику Трампа по защите границ США от нелегальных мигрантов, его меры по укреплению внутренней безопасности в стране, а также позицию по вопросу защиты свободы слова.

В свою очередь агентство Reuters поясняет, что эта организация концентрирует усилия на мобилизации избирателей в колеблющихся штатах. Судя по отчетности, America PAC потратила на поддержку Трампа больше денег, чем какая-либо иная группа с теми же целями.

„America PAC стала важным игроком в борьбе Трампа за второй срок, проводя, возможно, самую амбициозную независимую операцию по привлечению избирателей для кандидата-республиканца в последние недели кампании“, - констатировали журналисты в публикации от 15 октября.

16 октября Маск объявил, что намерен провести „серию выступлений“ в Пенсильвании в период с вечера этого дня и до 21 октября. Пенсильвания считается как для Трампа, так и для его соперницы от Демократической партии США, действующего вице-президента страны Камалы Харрис важным штатом с точки зрения голосов выборщиков и, как следствие, итога голосования на грядущих президентских выборах.

В середине июля, во время одного из предвыборных выступлений Трампа в Пенсильвании на него было совершено покушение. После того как экс-президента США увели со сцены с окровавленным лицом, Маск заявил, что „полностью“ поддерживает его.