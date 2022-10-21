aA
Илон Маск планирует сократить 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники и документы.
Elonas Muskas žada, kad jau pirks tviterį
Elonas Muskas žada, kad jau pirks tviterį
© Shutterstock

При этом, как утверждает газета, сокращение рабочих мест и фонда заработной платы ожидается в ближайшие месяцы независимо от того, кто будет владельцем компании.

Соцсеть также намерена сократить свою инфраструктуру, в том числе центры обработки данных.

При этом, как утверждает газета, сокращение рабочих мест и фонда заработной платы ожидается в ближайшие месяцы независимо от того, кто будет владельцем компании.

Статьи по теме:
В Белом доме решили проверить Илона Маска на предмет угрозы национальной безопасности
Илон Маск раскрыл не все карты: что значит его необъяснимое поведение в отношении Украины

Соцсеть также намерена сократить свою инфраструктуру, в том числе центры обработки данных.

По данным издания, в Twitter работают 7,5 тыс. сотрудников. Если план Илона Маска будет реализован, то в компании останется порядка 2 тыс. работников. В Twitter планы о сокращении штата отрицают.

Одна из самых ожидаемых сделок этого года может завершиться в ближайшую неделю. О своем желании приобрести соцсеть за $44 млрд Маск объявил в апреле, и уже в мае запросил у компании данные о фейковых аккаунтах. Не получив их, бизнесмен заявил о решении отказаться от покупки. Тогда Twitter подал иск к бизнесмену из-за остановки продажи по его инициативе. В начале октября Маск решил возобновить переговоры. Суд дал Маску срок для завершения сделки до 28 октября.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Euronews
Статьи по теме:

Илон Маск находится под следствием из-за сделки по покупке Twitter

Бизнесмен Илон Маск находится под следствием...

TOP новостей

Asociatyvi nuotrauka Asociatyvi nuotrauka

Вступает в силу закон, который изменит привычный порядок: купленный автомобиль придется ждать несколько дней

С 1 ноября 2022 года в Литве нельзя будет оплатить товар...

В Вильнюсе объявлена экстремальная ситуация - основание для использования мазута для отопления

Так как правительство в среду разрешило объявить в...

Irano balistinių raketų arsenalas A-10 Thunderbolt II orlaivis Ant Krymo tilto kilo stiprus gaisras

Военный эксперт: второй удар по Крымскому мосту будет, против ракет Ирана нужны дополнительные ПВО

10 октября Россия нанесла масштабный ракетный удар по...

Полиция готовится к митингу Семейного союза в Вильнюсе

Полиция готовится к митингу Союза семей "Защитим...

Артем Шрайбман: по крымскому сценарию с Беларусью не получится

Как отзовется в Беларуси мобилизация в России и...