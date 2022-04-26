2 апреля стало известно, что Маск приобрел 9,2 процента акций Twitter, став держателем крупнейшего пакета. Накануне стоимость акции соцсети составляла почти 46 долларов. Миллиардер заявил, что заинтересован в покупке Twitter, поскольку верит в потенциал этой компании как "платформы для свободного выражения мнений во всем мире".

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Twitter решил не сопротивляться

Правление Twitter попыталось предотвратить эту сделку, но в конце концов прекратило сопротивление. Глава совета директоров Брет Тейлор заявил, что после тщательного и всестороннего анализа руководство компании пришло пришла к выводу, что приобретение ее Маском будет "наилучшим путем развития для акционеров Twitter".

В совместном заявлении с командой Twitter Маск заявил, что собирается сделать сервис "лучше, чем когда-либо", добавив новые функции. Так, он обещал сделать алгоритмы открытыми для общественности, чтобы повысить доверие к соцсети. "Свобода слова — основа действующей демократии, — констатирует предприниматель. — А Twitter — это цифровое пространство для обсуждения фундаментальных для будущего вопросов".

Чего ждут от Маска

Маск — активный пользователь Twitter, где у него более 83 миллионов подписчиков. Он неоднократно обвинял компанию в ограничении свободы выражения мнений. Критики опасаются, что теперь он может ограничить модерацию контента — например, в борьбе с языком ненависти и дезинформацией. Есть предположение, что он планирует вернуть экс-президенту США Дональду Трампу доступ к Twitter.

В то же время инвесторы надеются, что мультимиллиардер поможет Twitter добиться роста прибыли. Маск заявил, что хочет раскрыть "необычайный потенциал" Twitter.