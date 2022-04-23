”Территория, на которой России стоит бы позаботиться о правах русскоязычных, — это сама Россия. Где нет свободы слова, нет свободы выбора. Просто не существует права на другое мнение. Где процветает бедность и где человеческая жизнь ничего не стоит.

Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то напоминающее нормальную жизнь. Знаете, как раньше говорили о величайшей мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения теперь просто шок. Потому что их мечта теперь — украсть унитаз и умереть”, — сказал Зеленский.