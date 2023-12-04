ИГ взяло на себя ответственность за взрыв во время католического богослужения на Филиппинах

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за приведший к человеческим жертвам взрыв во время католического богослужения на Филиппинах. В результате произошедшего в воскресенье трагического инцидента погибли, по меньшей мере, четыре человека. Пятьдесят человек получили ранения.

Нападение было совершено в университетском спортзале в Марави, городе на юге страны, который в 2017 году в течение пяти месяцев осаждали боевики-исламисты.

Группировка "Исламское государство" сообщила в "Телеграме", что бомбу взорвали боевики, входящие в ее состав.

Ранее в воскресенье президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший осудил "бессмысленные и отвратительные теракты, совершенные иностранными террористами".

Полиция и военные усилили меры безопасности на юге страны и в окрестностях филиппинской столицы.