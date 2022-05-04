Согласно подсчетам немецкого Института мировой экономики (IfW) в Киле, даже в случае введения ЕС нефтяного эмбарго у России сохранятся финансовые возможности для длительного ведения войны. "Надежды на скорое изменение политики России в войне против Украины в связи с радикальными западными санкциями, скорее всего, не оправдаются", - заявил в среду, 4 мая, эксперт по торговле IfW Рольф Лангхамер (Rolf Langhammer). По его словам, состояние госбюджета РФ, а также структурные особенности российской экономики создают условия для длительного существования основанной на самодостаточности военной экономики.

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По данным IfW, за прошедшие годы Россия добилась заметных успехов в стабилизации финансовой ситуации. Эксперты указали при этом на сравнительно низкий (около 20 процентов ВВП) государственный долг, высокий уровень накоплений, осторожную политику в области бюджетных расходов и формирование значительных резервов. Кроме того, в настоящее время растут доходы РФ от экспорта энергоносителей в страны, отказывающиеся следовать санкциям за российское вторжение в Украину либо - как Германия - частично сохраняющие свои российские закупки, отмечается далее.

Одновременно в институте отметили, что нынешние цены на нефть значительно выше уровня в 10-15 долларов, который, по оценке МВФ, необходим для сбалансированного российского бюджета. "Нефтяное эмбарго ЕС, скорее всего, не сможет быстро изменить данную ситуацию", - считает Лангхаммер.

IfW: быстрый коллапс российской экономики не наступит

Одновременно благоприятную роль для властей РФ сыграют низкая экономическая значимость частного сектора услуг и высокая доля занятых в госсекторе. "Эти сотрудники являются гарантом политической поддержки президента Путина в своей стране и получают поддержку в виде защиты от последствий роста инфляции посредством регулирования цен и финансовой помощи", - заявил эксперт. Тем самым, по его словам, крайне негативные последствияот потери важных и незаменимых средств производства из-за рубежа наступят в долгосрочной перспективе, но не приведут российскую экономику к быстрому коллапсу.

В Евросоюзе в настоящее время готовят шестой пакет санкций за российское вторжение в Украину. Его основным элементом должно стать нефтяное эмбарго, для его принятия требуется единогласное решение всех 27 государств Евросоюза. Против пока выступают Венгрия и Словакия, сильно зависящие от поставок российской нефти.