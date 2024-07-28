„Идти по минам“. Жители оккупированных территорий о высылке

Когда в марте 2022 года армия РФ оккупировала часть Запорожской области Украины, Андрей (имя изменено по соображениям безопасности) работал директором в сельской школе. Оккупационные власти планировали начать новый учебный год по российской программе. Мужчина перевел учеников на дистанционное обучение, а после летних каникул отказался возглавлять школу.
Оккупационные власти пытались убедить Андрея пойти на сотрудничество с ними. „Перед первым сентября приезжали вооруженные люди в балаклавах. Всего было 11 таких визитов, - вспоминает мужчина. - В сентябре у меня отобрали телефоны и ноутбук. Вывезли в степь, угрожали, передергивали затвор автомата за спиной. И оставили в степи - ночью, за 10 километров от села“.
„Заставят идти по минному полю“
Летом 2023 года россияне отобрали у Андрея и его жены украинские паспорта. „Это сопровождалось угрозами, что меня вывезут в Васильевку и заставят идти по минному полю“, - рассказывает мужчина. Васильевка - оккупированный РФ город Запорожской области, где до конца 2022 года работал пункт пропуска, через который можно было попасть на подконтрольную Украине территорию.
По многочисленным свидетельствам переселенцев, оккупационные власти закрыли этот пропускной пункт, но продолжали использовать его для депортации украинцев - заставляя их идти по заминированной территории к украинским позициям.
Об одном из таких случаев рассказывает координатор направления документирования военных преступлений благотворительного фонда „Восток SOS“ Наталья Каплун. По ее информации, в декабре 2022 года россияне осудили и депортировали директора сельской школы в Запорожской области из-за того, что она продолжила преподавать в украинской школе онлайн. Несколько километров женщина шла пешком на подконтрольную Украине территорию.
Случаи депортации через Васильевку описаны и в докладах Мониторинговой миссии ООН по правам человека. Правозащитники рассказывают историю супругов, которые были заключены в тюрьму и впоследствии депортированы за распространение проукраинских листовок. А также еще один случай - работника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). „На видеозаписи, выложенной в интернет, было показано, как российская военная полиция привезла его на блокпост в Васильевке и, очевидно, выслала с оккупированной территории. С тех пор его не видели“, - рассказывают правозащитники.
Депортация к украинским позициям проходила и с оккупированной территории Харьковщины. В частности, в докладе миссии описано, как в августе 2022 года российские военные задержали и вывезли на блокпост пожарных - двух мужчин и одну женщину. „Согласно международному гуманитарному праву, депортация лиц, находящихся под защитой, с оккупированной территории запрещена, независимо от мотивов“, - отмечают правозащитники.
Принудительная паспортизация жителей оккупированных территорий
Несмотря на угрозы, россияне не стали вывозить в Васильевку директора сельской школы Андрея. Его семья столкнулась со следующей проблемой - принудительной паспортизацией. В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, оккупированных РФ, должны до 1 июля 2024 года получить российский паспорт или стать на учет как „иностранцы“. В противном случае они могут быть депортированы.
„Еще с начала 2023 года началось нагнетание, чтобы люди как можно скорее поменяли паспорта на российские, - вспоминает Андрей. - Самым большим ударом стало то, что Балицкий (глава оккупационной администрации в Запорожской области Евгений Балицкий. - Ред.) запретил принимать в больницах людей с украинскими паспортами“. Кроме того, пенсионерам, которые получили российские паспорта, выплачивали большие пенсии, чем тем, у кого украинские документы, добавляет мужчина. „Заработная плата граждан с украинским паспортом была на 30% меньше, чем граждан с российским паспортом. Поэтому постепенно население начало брать эти паспорта“, - заключает Андрей.
Хотя россияне забрали у него и его жены украинские паспорта, они не хотели получать российское гражданство. „До декабря 2023 года мы еще пытались каким-то образом выжить без российских паспортов. Но становилось все труднее - даже для того, чтобы выехать за пределы села, необходимо было иметь хоть какие-то документы“, - рассказывает Андрей, уже достигший пенсионного возраста. В конце концов, супруги подали документы на российские паспорта, но получили отказ без объяснения причины.