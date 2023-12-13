Идею уступить территорию ради мира Зеленский назвал "абсолютным безумием"

 
Украинская правда
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: EPA-ELTA

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в США, отвечая на вопрос, готова ли Украина уступить территорию ради мира, назвал это абсолютным безумием.

Президент Украины удивился, как может Украина просто отдать свои территории.

Он также добавил, что не знает, кто об этом говорит, но у него к ним один вопрос: "Готовы ли они отдать своих детей в руки террористов?"

"Это абсолютное безумие. Мы часто вспоминаем Бога, и это точно не по-христиански. Там живут наши люди, семьи, там дети. И все это часть украинского общества. Мы говорим о живых людях, над ними издеваются, их насилуют, их убивали. И мы это прекрасно знаем.

Вопрос же не только в земле, вопрос в живых людях, их судьбах. Вопрос в этих семьях, их детях", сказал президент Украины.

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