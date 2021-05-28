ICAO заявила о начале расследования инцидента с "самолетом Протасевича"

"Совет решил провести расследование этого события с целью установления фактов произошедшего и понимания того, имело ли место какое-либо нарушение каким-либо государством - членом ICAO международного авиационного права, в том числе Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции)", - отмечается в документе на сайте организации.
Президент Совета ICAO Сальваторе Шаккитано заявил, что секретариат организации должен установить все факты случившегося, в связи с чем призвал заинтересованные государства - члены ICAO к тесному сотрудничеству со следствием.
Ранее представитель РФ в этой организации Сергей Гудков заявил, что Россия в ходе заседания Совета ICAO выступила за проведение честного и транспарентного расследования ситуации с бортом Ryanair. Министерство транспорта Ирландии также сообщило, что организация проведет соответствующее расследование, первые его итоги будут опубликованы к 25 июня.
Планируемое расследование связано с инцидентом 23 мая, когда самолет Ryanair, летевший по маршруту Афины-Вильнюс посадилив Минске из-за ложного сообщения о минировании. При этом были задержаны находившиеся на борту экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.
С призывом проверить ситуацию с самолетом выступили Польша, Литва и Ирландия. Несколько стран ЕС, а также США и Великобритания призвали принять "незамедлительные меры против виновных". Первые итоги расследования планируется обнародовать к 25 июня. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало авиакомпаниям ЕС избегать воздушного пространства Белоруссии, несколько европейских авиаперевозчиков уже отказались от полетов.
Россия и Беларусь призвали "не политизировать" инцидент
Россия поддерживает позицию Беларуси о необходимости провести открытое международное расследование по ситуации вокруг самолета Ryanair и призывает не политизировать инцидент. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин в беседе с белорусским коллегой Романом Головченко.
Он отметил, что Российская Федерация "однозначно выступает против односторонних санкций и диктата на международной арене". "Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске", - подчеркнул российский премьер-министр. Его слова приводит ТАСС.
Мишустин добавил, что Россия "поддерживает позицию белорусских партнеров о необходимости и готовности провести транспарентное международное расследование по линии авиационных властей".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Хорошие новости: есть планы в связи с восстановлением поездок между странами Балтии
Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине...
Центр регистра: "паспорт возможностей" уже получили 270 000 человек (26)
" Паспорт возможностей " уже получили 270 000 жителей Литвы...
Представитель ЕГУ: София стала одной из заложниц режима Александра Лукашенко (75)
Белорусские власти распространяют дискредитирующую и...
Цепкало предлагает белорусским силовикам за арест Лукашенко 11 млн евро (280)
Белорусский предприниматель и оппозиционер Валерий...
Коронавирус в Литве: 503 новых случая, скончались 5 человек (6)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 503 новых случая...