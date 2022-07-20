ICAO: сообщение о лжеминировании самолета с Протасевичем передали по указанию руководства Беларуси

"По итогам рассмотрения всех установленных обстоятельств Совет ICAO признал, что сообщение о бомбе на борту самолета Ryanair, следовавшего рейсом FR4978, было заведомо ложным и угрожало его безопасности, а также то, что угроза была доведена до экипажа по указанию высокопоставленных представителей властей Беларуси", — говорится в докладе.

ICAO осудил власти Беларуси за ложную угрозу и незаконное вмешательство в полет, указав, что Минск грубо нарушил как минимум два основополагающих международных договора по гражданской авиации. В докладе говорится, что выводы, к которым пришли следователи ICAO, будут переданы генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, "для рассмотрения и принятия любых соответствующих мер".

Рейсом Ryanair летели Роман Протасевич и Софья Сапега

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен в Минске днем 23 мая 2021 года, после того как экипаж получил от белорусских диспетчеров информацию о минировании борта. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель ВВС Беларуси МиГ-29.

В ходе проверки в аэропорту Минска никакой бомбы на борту найдено не было, и через пять часов лайнер продолжил полет — однако белорусские силовики задержали находившегося на борту сооснователя и бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его спутницу Софью Сапегу. (Последнюю затем приговорили в Беларуси к шести годам колонии, приговор вступил в силу 28 мая 2022 года.)

Уже через несколько дней после перехвата рейса, в ICAO заявили о намерении провести собственное расследование инцидента. В августе 2021 года в Минск прибыли эксперты организации для сбора информации на месте. В январе ICAO выпустила отчет, согласно которому показания белорусских властей по поводу времени получения анонимного сообщения о "минировании" лайнера содержали много несостыковок.