Хуситы обстреляли американский танкер в Аденском заливе

Как сообщило Центральное командование ВС США утром, 19 января в социальной сети Х, экипаж увидел, как ракеты упали в воду рядом с танкером. Сообщений о травмах или повреждениях судна не поступало. Он продолжил движение. В сообщении уточняется, что инцидент произошел вечером 18 января.

Британская компания "Эмбри", занимающаяся вопросами морской безопасности, заявила, что четыре беспилотника приблизились к американскому танкеру, шедшему под флагом Маршалловых островов. Инцидент произошел в 140 километрах юго-восточнее порта Эль-Мукалла в Йемене. Один дрон упал в воду, передает заявление компании Reuters.

Обстрелы международных судов в Красном море участились в декабре после того, как хуситы объявили, что включаются в войну против Израиля на стороне группировки ХАМАС, признанной в США и ЕС террористической.

В последние дни обстрелы в Красном море происходят почти ежедневно. При этом атакам подвергаются суда, не имеющие отношения к Израилю.