Захватившие власть в Мьянме военные объявили теневое правительство и основанные им "Силы народной обороны" и Представительный комитет Ассамблеи Союза (ПКАС) террористическими группировками. Их деятельность "угрожает безопасности населения", сообщило гостелевидение республики в субботу, 8 мая. Ранее сотрудничество с теневым правительством и ПКАС было объявлено государственной изменой.
Многие члены теневого правительства ранее принадлежали к партии Национальная лига за демократию, одержавшей победу на парламентских выборах в ноябре 2020 года.
Государственный переворот в Мьянме
Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив чрезвычайное положение сроком на один год. Лидер Национальной лиги за демократию, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы.
С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, действия силовиков уже привели к гибели сотен человек и помещению нескольких тысяч под стражу. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорилась с главой хунты в Мьянме о прекращении насилия, но не об освобождении политических заключенных. Протестующие раскритиковали план АСЕАН.
С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.
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