Human Rights Watch: Китай разрушил и закрыл сотни мечетей на севере страны

В общей сложности, начиная с 2020 года в регионе Нинся было закрыто или перепрофилировано около 1300 мечетей, сообщила Би-би-си специалист по китайским мусульманам Ханна Тикер. Это треть от общего числа мечетей в регионе.

Правозащитники проанализировали спутниковые снимки двух деревень в автономном регионе Нинся. Они обнаружили, что с 2019 по 2021 год местные власти демонтировали купола и минареты с семи мечетей. Четыре мечети подверглись значительным преобразованиям: три основных здания были снесены полностью, еще в одном был поврежден зал для омовения.

"Закрытие, разрушение и перепрофилирование мечетей китайским правительством является частью системных усилий по ограничению исповедания ислама в Китае", — заявила исполняющая обязанности директора по китайским вопросам в Human Rights Watch Майя Вонг.

Этот регион занимает второе место по количеству проживающих там мусульман после провинции Синьцзянь. Всего в Китае проживают около 20 миллионов мусульман.

"Китайские власти выводят из эксплуатации, закрывают, сносят и переоборудуют под светские нужды мечети в рамках усилий по ограничению исповедания ислама, — пишет в своем докладе HRW. — На многих других мечетях власти демонтировали исламские архитектурные элементы, включая купола и минареты".

Китайское законодательство разрешает проводить религиозные обряды только в местах, получивших на это официальное разрешение властей. В 2015 году председатель КНР Си Цзиньпин поднял вопрос о "Китаизации ислама" — ассимиляции мусульманского населения в китайские традиции и культуру. С тех пор контроль над исламской религией в стране усилился.

В 2018 году центральный комитет Коммунистической партии Китая опубликовал документ, в котором говорилось о необходимости контроля и консолидации мусульманских мечетей. Его авторы призвали местные власти "сносить больше и строить меньше", а также прилагать усилия для сокращения общего числа подобных сооружений.