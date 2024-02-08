HRW: В ходе боев за Мариуполь погибли не менее 8000 человек

Многие жители Мариуполя были вынуждены бежать, оставив тела близких без погребения. Трупы лежали завернутые в ковры - на лавках, вдоль стен, сложенные в кучу за гаражами, говорится в докладе. Многие погибшие оставались в квартирах домов, которые затем были полностью разрушены в результате обстрелов или снесены властями РФ после захвата города.

Сколько из них военных, а сколько гражданских, не известно. При этом в материале подчеркивается, что эти данные, очевидно, не отражают реального числа погибших, поскольку в могилах зачастую хоронили сразу несколько тел.

В докладе отмечается, что во время боев за Мариуполь, продолжавшихся более полутора месяцев, местные жители оказались в осажденном городе под обстрелами без еды, воды и электричества. Изучив спутниковые снимки с городских кладбищ и сопоставив цифру со средним показателем смертности за год, авторы расследования пришли к выводу, что с марта 2022-го по февраль 2023-го в Мариуполе погибли не менее 8000 человек.

SITU Research - группа аналитиков, занимающихся расследованиями на основе визуальных данных. Организация Truth Hounds с 2014 года документирует и расследует случаи нарушения прав человека во время военных конфликтов в Украине и других странах Восточной Европы .

Без доступа к самому необходимому

В расследовании указывается, что в результате штурма Мариуполя российскими войсками тысячи жителей города получили ранения, еще сотни тысяч оказались на несколько недель заблокированы в городе без возможности покинуть его и не имея доступа к самому необходимому.

В докладе описываются 14 конкретных нападений, в результате которых были повреждены или разрушены 18 зданий, погибли или были ранены мирные жители. Среди описанных случаев - бомбардировки двух больниц, жилых домов, супермаркета и драмтеатра, в котором укрывались сотни мирных жителей. 16 марта российские войска, как утверждается в докладе, сбросили на театр две авиабомбы.

Правозащитники пришли к выводу, что во всех этих случаях ни внутри зданий, ни рядом с ними не было солдат ВСУ, либо их присутствие было столь незначительным, что нанесение ударов не было оправданным с точки зрения законов войны.

Работа с документами и очевидцами