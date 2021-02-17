Хорватия и Словакия заявили о готовности купить российскую вакцину без одобрения ЕС

Говоря о Хорватии, Reuters ссылается на заявления министра здравоохранения Вили Бероша. По словам Бероша, он обсуждал вопрос поставок российской вакцины с послом России в Хорватии. Власти Хорватии в курсе, что Москва обращалась к ЕС с заявкой на регистрацию препарата, но, вероятно, не будут ждать одобрения от Брюсселя.

"Мы думаем о том, чтобы обеспечить нас этой вакциной раньше. Наши эксперты должны получить информацию об эффективности и безопасности вакцины, а также о нормативных требованиях по ее использованию. Мы уже потребовали, чтобы этим занялось Агентство по лекарственным средствам Хорватии, и ожидаем его ответа в течение нескольких дней", — сказал он.

Берош подчеркнул, что поиск поставщиков вакцины за пределами Евросоюза не может быть нарушением, особенно в условиях задержек поставок от европейских производителей.

Хорватское издание Dnevnik также приводит слова Бероша из интервью, в котором тот сообщил, что сотрудничество с Россией по вопросу вакцин уже согласовано. Он отметил, что о поставках "Спутника V" уже договорилась Венгрия, но с осторожностью оценил формат импорта вакцины, который выбрал Будапешт.

"Я не знаю, достаточно ли безопасен метод, который выбрала Венгрия. Они прибегли к возможности временного разрешения на использование еще не одобренной вакцины, что не исключает возможность определенных побочных эффектов… Было бы оптимальным, если бы Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило ее использование", — сообщил министр. Он добавил, что, по словам российского посла, разрешение европейского регулятора для "Спутника V" может быть выдано в начале апреля.

Что касается Словакии, она также может начать переговоры о покупке российской вакцины Sputnik V, хотя та не была зарегистрирована Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

"Правительству пора начать переговоры с российской стороной о поставках Sputnik V", - заявил премьер-министр Игорь Матович в Facebook.

"Правительство обсудит это в четверг утром", - сказал Матович. Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи заявил на пресс-конференции, что российскую вакцину можно будет использовать, если она окажется безопасной. Он сказал, что местные органы медицины должны будут убедиться, что процесс производства вакцины нормальный.

Напомним, Венгрия в конце января стала первой страной ЕС, одобрившей использование российской вакцины от коронавируса. Поскольку Венгрия входит в Евросоюз, разрешение на использование лекарства формально также должен предоставить европейский регулятор - EMA. Однако российскую вакцину в стране зарегистрировали по ускоренной процедуре. Это значит, что она может выйти на рынок и без санкции EMA, но Будапешт при этом принимает на себя всю ответственность за возможные последствия.

По соглашению с Россией Венгрия получит 2 млн доз вакцины. С учетом того, что вакцина двухкомпонентная, этого хватит на вакцинирование 1 млн человек из 9,7 млн населения.

Евросоюз выступал против использования "Спутника V" в Венгрии без одобрения EMA. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявлял, что страны ЕС имеют право закупать лишь те препараты, которые "полностью соответствуют стандартам качества ЕС и прошли процедуру сертификации на рынке Евросоюза".

29 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который занимается дистрибуцией вакцины, направил заявку на регистрацию "Спутника V" в Евросоюзе. В фонде отметили, что скорость одобрения заявки определяется самим EMA. 9 февраля ЕМА провело консультации с разработчиком "Спутника V", Центром им. Гамалеи. В РФПИ после этого заявили, что регистрация может быть получена уже в начале марта.