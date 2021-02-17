aA
Вслед за Венгрией Хорватия и Словакия, входящие в ЕС, допустили, что могут начать импорт российской вакцины "Спутник V" без одобрения Брюсселя. В Хорватии считают, что это допустимо в условиях сложностей с поставками вакцины от производителей ЕС. В Словакии же отмечают, что вакцину можно будет использовать, если она окажется безопасной с точки зрения местных медицинских ведомств, - пишет агенство Reuters.
Хорватия и Словакия заявили о готовности купить российскую вакцину без одобрения ЕС
© Zuma Press / Scanpix

Говоря о Хорватии, Reuters ссылается на заявления министра здравоохранения Вили Бероша. По словам Бероша, он обсуждал вопрос поставок российской вакцины с послом России в Хорватии. Власти Хорватии в курсе, что Москва обращалась к ЕС с заявкой на регистрацию препарата, но, вероятно, не будут ждать одобрения от Брюсселя.

Статьи по теме:
Литва приобретет 17 000 дополнительных доз вакцины Novavax от коронавируса  (5)
Началась ускоренная оценка вакцины CureVac  (6)

"Мы думаем о том, чтобы обеспечить нас этой вакциной раньше. Наши эксперты должны получить информацию об эффективности и безопасности вакцины, а также о нормативных требованиях по ее использованию. Мы уже потребовали, чтобы этим занялось Агентство по лекарственным средствам Хорватии, и ожидаем его ответа в течение нескольких дней", — сказал он.

Берош подчеркнул, что поиск поставщиков вакцины за пределами Евросоюза не может быть нарушением, особенно в условиях задержек поставок от европейских производителей.

Хорватское издание Dnevnik также приводит слова Бероша из интервью, в котором тот сообщил, что сотрудничество с Россией по вопросу вакцин уже согласовано. Он отметил, что о поставках "Спутника V" уже договорилась Венгрия, но с осторожностью оценил формат импорта вакцины, который выбрал Будапешт.

"Я не знаю, достаточно ли безопасен метод, который выбрала Венгрия. Они прибегли к возможности временного разрешения на использование еще не одобренной вакцины, что не исключает возможность определенных побочных эффектов… Было бы оптимальным, если бы Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило ее использование", — сообщил министр. Он добавил, что, по словам российского посла, разрешение европейского регулятора для "Спутника V" может быть выдано в начале апреля.

Что касается Словакии, она также может начать переговоры о покупке российской вакцины Sputnik V, хотя та не была зарегистрирована Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

"Правительству пора начать переговоры с российской стороной о поставках Sputnik V", - заявил премьер-министр Игорь Матович в Facebook.

"Правительство обсудит это в четверг утром", - сказал Матович. Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи заявил на пресс-конференции, что российскую вакцину можно будет использовать, если она окажется безопасной. Он сказал, что местные органы медицины должны будут убедиться, что процесс производства вакцины нормальный.

Напомним, Венгрия в конце января стала первой страной ЕС, одобрившей использование российской вакцины от коронавируса. Поскольку Венгрия входит в Евросоюз, разрешение на использование лекарства формально также должен предоставить европейский регулятор - EMA. Однако российскую вакцину в стране зарегистрировали по ускоренной процедуре. Это значит, что она может выйти на рынок и без санкции EMA, но Будапешт при этом принимает на себя всю ответственность за возможные последствия.

По соглашению с Россией Венгрия получит 2 млн доз вакцины. С учетом того, что вакцина двухкомпонентная, этого хватит на вакцинирование 1 млн человек из 9,7 млн населения.

Евросоюз выступал против использования "Спутника V" в Венгрии без одобрения EMA. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявлял, что страны ЕС имеют право закупать лишь те препараты, которые "полностью соответствуют стандартам качества ЕС и прошли процедуру сертификации на рынке Евросоюза".

29 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который занимается дистрибуцией вакцины, направил заявку на регистрацию "Спутника V" в Евросоюзе. В фонде отметили, что скорость одобрения заявки определяется самим EMA. 9 февраля ЕМА провело консультации с разработчиком "Спутника V", Центром им. Гамалеи. В РФПИ после этого заявили, что регистрация может быть получена уже в начале марта.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Reuters
Статьи по теме:

Вакцинные паспорта. Станут ли они документом новой эпохи? (6)

Еще недавно вакцинными паспортами пугали друг друга...

Минздрав: в Литву доставлена ​​девятая партия вакцины BioNTech & Pfizer (12)

Девятая партия вакцин против коронавируса BioNTech & Pfizer...

Русскоязычные инстаграм-блогерши взялись за распространение фейков о коронавирусе (1)

Русскоязычные инстаграм-блогерши, которые занимаются...

Бельгия предостерегает от использования поддельных российских вакцин (14)

Национальный кризисный центр Бельгии предупреждает...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: понятно, что с 1 марта мы не сможем полностью отменить карантин (59)

После заседания правительства Литвы , которое...

Правительство Литвы обсудило перемены карантинного режима: решения будут на следующей неделе (17)

Правительство Литвы обсуждает перемены карантинного...

Клиенты CityBee обеспокоены: наблюдают попытки подключения, некоторые меняют банковские карты (8)

Часть клиентов каршеринговой компании CityBee уже третий...

На следующей неделе эксперты могут предложить изменение правил ношения масок в Литве: оценка неоднозначная (107)

Эксперты, консультирующие правительство Литвы ,...

Киркоров просит Вильнюсский суд отменить запрет на его въезд в Литву (294)

Российский исполнитель Филипп Киркоров обжаловал в...