Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) во время первого с занятия поста визита в Китай должен оказать давление на руководство КНР с целью ужесточения позиции Пекина в отношении России. Такое мнение высказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen). Интервью с ним публикуют издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в субботу, 29 октября.

По мнению Хойсгена, Шольцу следует обсудить повестку дня саммита G20 в Индонезии 15-16 ноября с председателем КНР Си Цзиньпином. Только в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин может посетить G20, Германия и другие страны не должны бойкотировать встречу, уверен эксперт.

Кристоф Хойсген: Изоляция Путина должна быть четко обозначена

Вместе с тем российский лидер, который, возможно, приедет на саммит, не должен чувствовать свою безнаказанность, подчеркнул Кристоф Хойсген. По его мнению, изоляция Путина должна быть четко обозначена. "Никаких рукопожатий, никаких гармоничных совместных фото", - указал глава Мюнхенской конференции по безопасности. Разница в подходах должна быть очевидна, отметил Хойсген. "В росте цен на энергоносители и нехватке продовольствия во всем мире главный виновник один - Владимир Путин", - подчеркнул он.

Кристоф Хойсген также призвал реалистично оценивать возможность повлиять на зависимость Москвы от Пекина. "Надежда убрать Китай с российского поля (действий. - Ред.) - это иллюзия", предупредил собеседник RND. РФ - очень важный поставщик сырья для КНР, констатировал Хойсген. По его словам, самоизоляция Москвы от Европы и США сделали ее более зависимой от Китая, и "это устраивает председателя Си Цзиньпина". Россия все больше погружается в роль "заправки для Китая", добавил Кристоф Хойсген.

Встреча с Си Цзиньпином и переговоры с Ли Кэцяном

Представитель правительства ФРГ Штеффен Хеберштрайт (Steffen Heberstreit) 28 октября на брифинге в Берлине сообщил, что Шольц совершит визит в Китай, где у него запланированы встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и переговоры с премьером Госсовета Ли Кэцяном. Речь идет о первой личной встрече Олафа Шольца с руководством Китая после его вступления в должность канцлера. По словам Хеберштрайта, главу кабмина будет сопровождать экономическая делегация. В ходе переговоров, как ожидается, будут затронуты вопросы борьбы с изменением климата, война в Украине и ситуация в Восточной Азии. Визит продлится с 3 по 5 ноября.