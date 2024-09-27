Ходорковский решил не подавать судебный иск против ФБК

В интервью Ходорковский заявил, что счел расследование ФБК атакой на себя, поскольку его фамилия упоминается там более 40 раз. Бизнесмен попросил своих адвокатов подготовить иск по поводу распространения порочащих его сведений, но, по его словам, в итоге передумал обращаться в суд, поскольку это стало бы „вторым ударом по российской оппозиции после того удара, который уже нанес ФБК“ своим фильмом и „нападками на членов Антивоенного комитета“. Михаил Ходорковский подчеркнул, что считает себя „существенным элементом“ российской оппозиции и видит свою роль в объединении людей для совместной борьбы против путинского режима и против войны с Украиной.