По мнению Ходорковского, некоторые западные лидеры боятся Путина. "Они думают, что они не участвуют в войне. Из-за этого они считают, что поставка определенного оружия может привести к эскалации или превратить их в сторону конфликта", — сказал Ходорковский. "Это очень глупое отношение", — заявил он, пояснив, что, с точки зрения Путина, западные политики и страны уже находятся в состоянии войны с Россией.

По мнению Ходорковского, если России удастся захватить часть Украины, это лишь ненадолго остановит войну, потому что победой Кремль сочтет только захват Киева. На вопрос, укрепит или ослабит война власть Путина, Ходорковский ответил, что все зависит от исхода вторжения. "Если Путин не выиграет войну, режим будет ослаблен", — сказал он Bild.

Украина критикует Германию за задержки поставок оружия



Накануне посол Украины в Германии Андрей Мельник, говоря о поставках тяжелого вооружения из Германии, обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в отсутствии лидерства и пренебрежении интересами Украины. "В военном отношении Берлин просто бросил Украину", — сказал Мельник в интервью изданию Bild. По его словам, Киев надеялся услышать в выступлении Шольца в Давосе, "какие конкретные шаги предпримет коалиция, чтобы оказать нам массовую поддержку, чтобы Украина выиграла эту войну", но этого не произошло.

"Вероятно, им не хватает лидерства и мужества", — заключил Мельник. Федеральное правительство неоднократно заявляло о готовности поставлять Украине тяжелое вооружение из запасов бундесвера, но фактические поставки по-прежнему не начались — в том числе и по системе кругового обмена со странами Восточной Европы.

По словам статс-секретаря министерства обороны Германии Симтье Меллер, в НАТО есть договоренность, "с которой согласны все", о том, что в Украину "не поставляются боевые танки и бронетранспортеры западного производства". Одна из причин такого подхода — опасения альянса, что Кремль может расценить поставки Украине западных тяжелых вооружений или авиации как вступление в войну, что приведет к эскалации конфликта.