"Хочется кричать от злости и отчаяния". Во Львове погибла семья с тремя детьми

Мэр Львова Андрей Садовый опубликовал фото семьи в своих соцсетях. Он написал, что среди людей на снимке живым остался только мужчина.

„Жена Евгения и трое их дочерей — Ярина, Дарья и Эмилия — погибли в собственном доме“, — написал Садовый.

В ночь на среду Россия нанесла массированный удар по Украине. Российские военные ударили баллистическими ракетами, в том числе „Кинжалами“, по центру Львова.



Власти говорят, что было два сильных взрыва. Несколько домов разрушены, повреждено всего более 70 зданий, многие из которых — жилые.

Во время ракетного удара погибли семь человек, среди которых дети одной семьи в возрасте 7, 18 и 21 года.