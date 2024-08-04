„Хезболлах“ обстреляла север Израиля из „Катюш“

Радикальное ливанское шиитское движение „Хезболлах“ в ночь на воскресенье, 4 августа, обстреляло город Бейт-Хилель на севере Израиля. По данным ливанских служб безопасности, исламисты выпустили по городу около 50 ракет РЗСО „Катюша“, передает агентство dpa.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила сообщения об атаке, однако не привела данных о ее последствиях. По данным израиль ских СМИ, запущенные ракеты были перехвачены системой ПВО „Железный купол“.

Новое нападение на Израиль стало ответом исламистов на обстрел поселений Кфаркелла и Дейр-Сириан на юге Ливана, утверждает „Хезболлах“ в своем заявлении. 3 августа ЦАХАЛ сообщил об атаке на объекты в регионе - по данным израильских военных, целями в Кфаркелле стали военные сооружения исламистов и объекты их инфраструктуры, а под Дейр-Сирианом в ходе атаки ВВС был уничтожен один из командующих так называемого Южного фронта „Хезболлах“ Али Абд Али.