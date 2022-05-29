Херсонская область закрыла границы с подконтрольными Киеву регионами

Кирилл Стремоусов объяснил закрытие границ Херсонской области с подконтрольными Киеву территориями обеспечением безопасности региона, сообщает РИА "Новости".

По его словам, пересечение границы сейчас "очень опасно", учитывая обстрелы: "Мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом".

При этом проехать из Херсонской области можно в аннексированный Россией в 2014 году Крым, в контролируемую российскими войсками часть Запорожской области, а также в ДНР и ЛНР.

Также стало известно, что из-за постоянных ракетных и артиллерийских обстрелов с 27 мая остановила свою работу Славянская ТЭС - главная структурная единица "Донбассэнерго".

В сообщении компании указывается, что в последние дни Николаевская община, где расположена ТЭС, постоянно находится под ракетно-артиллерийскими обстрелами со стороны российских войск и работу станции решено прекратить ради сохранения жизни и здоровья работников и членов их семей, а также чтобы эвакуировать их на более безопасные территории.