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Управление по взысканию долгов Финляндии арестовало землю и недвижимость Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, пишет газета Helsingin Sanomat. Также ограничения затронули семь квартир в финской столице.
Helsinkis
Helsinkis
© Shutterstock

Как отмечают журналисты, соответствующее решение было принято властями еще неделю назад, оно связано с санкциями Евросоюза. Ограничительные меры продлятся три недели, за это время судебный пристав должен определить, находятся ли земля и здание РЦНК в собственности, владении или под контролем лица, попавшего под санкции. По данным Helsingin Sanomat, земельный участок принадлежит РФ.

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Имущество было заморожено после запроса МИД, которое просило принять аналогичные меры еще в июле 2022 года. Помимо земли и здания РЦНК, под ограничения попали семь квартир в Хельсинки — они связаны с государственным агентством "Россотрудничество", которое находится под санкциями ЕС.

Стоимость замороженного имущества РЦНК не раскрывается. Площадь здания организации составляет почти 4 тысячи квадратных метров. Стоимость каждой из арестованных квартир власти оценивают от 200 до 300 тысяч евро.

Как напоминает Yle, в марте Управление по взысканию долгов Финляндии заморозило средства РЦНК на счету в банке Nordea. Прошлым летом финские СМИ сообщали, что на деятельность учреждения "влияет" Служба внешней разведки РФ.

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