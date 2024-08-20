Харрис выступила с незапланированным обращением на съезде

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис выступила с незапланированным обращением на национальном съезде партии в Чикаго (штат Иллинойс). В своем обращении вице-президент США в понедельник, 19 августа, поблагодарила главу Белого дома Джо Байдена, отказавшегося от участия в предвыборной гонке в ее пользу.

„Джо, спасибо тебе за историческое лидерство, за службу нашей нации длиною в жизнь. Мы бесконечно благодарны тебе“, - заявила Харрис. „Давайте бороться за идеалы, которые нам дороги, и давайте всегда помнить, что, когда мы боремся, мы побеждаем“, - добавила она под одобрительные возгласы публики.