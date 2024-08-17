Харрис пообещала снизить налоги для среднего класса в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис пообещала американцам снизить стоимость жизни в случае победы на предстоящих выборах. Экономика Соединенных Штатов является „самой сильной в мире“, но многие граждане „пока не ощущают этого прогресса в своей повседневной жизни“, - заявила Харрис в пятницу, 16 августа, в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Северная Каролина. В своей экономической политике на высшем государственном посту Харрис хочет сосредоточиться на среднем классе, его „экономической безопасности, стабильности и достоинстве“.