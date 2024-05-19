Харьковские власти сообщили о погибших и раненых после обстрела

Глава общины Александр Гололобов сообщил, что удар пришёлся по месту, где отдыхали жители. Все пострадавшие, по словам чиновника, гражданские лица.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух взрывах в городе. Подробностей Терехов не привёл.

В Харьковской области российские войска ведут наступление. Минобороны России отчитывалось о взятии под контроль нескольких населённых пунктов.

Из нескольких районов Харьковской области идёт эвакуация населения. По последним данным, с начала российского наступления свои дома покинули больше 10 тысяч человек.