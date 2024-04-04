Харьков вновь подвергся атаке дронов

Российские военные наносят удары по Харькову практически ежедневно. В марте сообщалось об ударах по крупнейших энергетическим объектам в Харькове и области - ТЭЦ-5 и Змиёвской ТЭС. Они, по сообщениям, получили масштабные повреждения. Электричество в Харькове теперь подаётся по графикам.

По словам мэра, в городе, несмотря на обстрелы и угрозу блэкаута, остаются около 1,3 миллиона жителей, на несколько сот тысяч меньше, чем до войны. Ни власти, ни военные пока не видят необходимости эвакуации из Харькова. По словам Терехова, слухи об эвакуации распускает российская сторона, "чтобы запугать и заставить нервничать горожан". Мэр заверил, что "паники в городе нет".