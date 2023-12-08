Хантер Байден и налоги: против сына президента США возбудили второе уголовное дело

В обвинительном заключении утверждается, что Хантер Байден «участвовал в четырехлетней схеме, чтобы не платить как минимум 1,4 миллиона долларов в виде федеральных налогов, которые он задолжал за налоговые годы с 2016 по 2019».
Девять обвинений включают неуплату налогов, ложную налоговую декларацию и уклонение от уплаты налогов.
В сентябре Хантеру Байдену было предъявлено обвинение в хранении огнестрельного оружия в штате Делавэр.
53-летний сын президента Джо Байдена не признал себя виновным по делу об оружии.
В четверг вечером Белый дом не прокомментировал новые обвинения.
Специальный прокурор Министерства юстиции США Дэвид Вайс расследует дело Хантера Байдена с 2019 года.
Федеральные прокуроры утверждают, что Хантер Байден «потратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни вместо того, чтобы оплатить свои налоговые счета».
Прокуроры утверждают, что Хантер Байден вместо этого тратил свои деньги на «наркотики, эскорт и подруг, роскошные отели и аренду недвижимости, шикарные автомобили, одежду и другие предметы личного характера».
В обвинительном заключении говорится, что сын президента «лично получил более 7 миллионов долларов совокупного дохода» в период с 2016 года по середину октября 2020 года, но «умышленно не уплатил вовремя налоги за 2016, 2017, 2018 и 2019 годы, несмотря имевшиеся средства для уплаты части или всей суммы этих налогов».
Обвинительное заключение перечисляет, на что Хантер Байден потратил свои деньги.
Согласно обвинительному заключению, в период с 2016 по 2019 год он заплатил более 188 тыс. долларов на «развлечения для взрослых» и за тот же период потратил более 683 тыс. долларов на «выплаты различным женщинам».
Хантер Байден «продолжал хорошо зарабатывать и бешено тратить в 2018 году», утверждают прокуроры.
По мере увеличения его доходов росли и его расходы, говорится в обвинительном заключении.
В 2018 году ответчик потратил более $1,8 млн, включая сотни тысяч долларов снятых наличных, около $383 тыс. на выплаты женщинам и $151 тыс. на одежду.
В обвинительном заключении прокуроры отмечают, что у него «было достаточно средств… для уплаты части или всей задолженности по налогам в установленный срок», но он решил не делать этого.