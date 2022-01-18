США и европейские страны отказались от плана исключить Россию из международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT в случае ее агрессии против Украины,сообщила в понедельник, 17 января, немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на неназванные правительственные источники.

По ее сведениям, на Западе сочли, что отключение России от SWIFT повлечет за собой слишком много проблем. В ближайшей перспективе он мог бы привести к дестабилизации финансовых рынков, а в среднесрочной - к созданию альтернативной инфраструктуры платежей, в котором Запад не играл бы доминирующей роли, отмечает газета.

Reuters: Решение пока не принято

Вместо этого готовятся целенаправленные экономические санкции против крупнейших российских банков, которые могут быть введены в случае эскалации конфликта РФ с Украиной, указывается далее. При этом Германия настаивает на исключениях с целью обеспечения дальнейших платежей за российские поставки газа и нефти, сообщили источники Handelsblatt.

Между тем агентство Reuters, ссылаясь на источники в правительственных кругах Германии, опровергло сообщение Handelsblatt об отказе от опции исключения России из SWIFT. Такое решение пока не принято, заявил собеседник агентства.

Конфликт Запада с Россией

Отключение России от системы SWIFT называли среди возможных масштабных западных санкций, обсуждаемых на случай новой агрессии РФ против Украины. В конце прошлого года появились сообщения о том, что РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

В конце декабря Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, прошедшая в Женеве, Брюсселе и Вене на минувшей неделе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения.