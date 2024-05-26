ХАМАС впервые за четыре месяца выпустил ракеты по Тель-Авиву

Впервые за последние четыре месяца террористическая группировка ХАМАС выпустила ракеты по Тель-Авиву и его окрестностям. Несколько взрывов в воскресенье, 26 мая, прогремело в центре Тель-Авива. В ряде городов, окружающих прибрежный мегаполис, прозвучали предупреждения о ракетной опасности.

По данным медиков, легкие ранения получили две женщины, направлявшиеся в укрытия. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что восемь ракет в сторону Тель-Авива было выпущено с юга сектора Газа из города Рафах. Несколько снарядов было перехвачено противоракетной обороной, указывается далее.