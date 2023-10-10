ХАМАС угрожает атаковать израильский Ашкелон и призывает к "всеобщей мобилизации" в пятницу

 
bbcrussian.com
Izraelio savaeigė haubica juda į išeities pozicijas
Izraelio savaeigė haubica juda į išeities pozicijas
ФОТО: AFP / Scanpix
В ответ на удары Израиля ХАМАС пригрозил атаковать город Ашкелон, расположенный к северу от сектора Газа.

Группировка написала в своем телеграм-канале, что жители этого города должны были покинуть его до 17:00 по местному времени.

Как сообщает Al Jazeera, также ХАМАС призвал арабский и мусульманский мир к «всеобщей мобилизации» в поддержку палестинцев в пятницу.

Представители ХАМАС заявили, что этот день будет отмечен как «пятница наводнения Аль-Аксы», а целью мероприятия является демонстрация поддержки палестинского народа «перед лицом открытой израильской военной оккупации». «Наводнением Аль-Аксы» ХАМАС назвал свою начавшуюся в субботу операцию против Израиля.

ХАМАС также призвал молодых палестинцев на оккупированном Западном берегу вступить в конфронтацию с израильскими солдатами.

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