ХАМАС убил 148 иностранцев — израильские данные

 
bbcrussian.com
Izraelis
Izraelis
ФОТО: dpa / Scanpix
Министерство иностранных дел Израиля в воскресенье обновило данные о погибших 7 октября иностранных гражданах. По этим данным, ХАМАС в ходе своей вылазки 7 октября убил 148 граждан других государств, помимо Израиля.

Больше всего среди убитых и пропавших без вести — граждан США. По данным МИД Израиля, 19 обладателей американского паспорта были убиты и 20 числятся пропавшими без вести.

Госдепартамент США в воскресенье объявил, что 7 октября погибли не менее 30 граждан США, а пропавшими без вести числятся 13 человек — они, вероятно, взяты в заложники.

Таиланд и Франция потеряли по 15 своих граждан, Украина и Россия — по 13, Великобритания и Аргентина — по восемь. Всего же жертвами ХАМАС пали граждане тридцати стран.

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