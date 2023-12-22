ХАМАС требует от Израиля полного прекращения огня в Газе

"Никаких дальнейших переговоров об освобождении израильских заложников до тех пор, пока Израиль не прекратит атаки на сектор Газа", - так заявили в четверг представители ХАМАС. Ранее сообщалось, что ХАМАС отказался от предложения Израиля о семидневном перемирии для обмена пленниками, как это было в начале ноября, и требует полного прекращения огня.

Нет продвижения и со стороны ООН. В четверг снова было отложено голосование по проекту резолюции о прекращении огня в Газе, хотя на этот раз США дали понять, что "могут поддержать её".

"Я не буду говорить, как я буду голосовать, но если резолюция будет предложена в том виде, в каком она есть — мы сможем её поддержать", сказала Линда Томас-Гринфилд, посол США в ООН.