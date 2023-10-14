ХАМАС поблагодарил Путина за заявление в поддержку Палестины

 
The Insider
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
ФОТО: AFP / Scanpix

Движение ХАМАС в ночь на 14 октября в своем Telegram-канале поблагодарило президента России Владимира Путина за выступление с заявлением в поддержку Палестины.

"Мы в Исламском движении сопротивления (ХАМАС) ценим позицию президента России Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской агрессии против нашего народа и его неприятия осады Газы, прекращения поставок гуманитарной помощи из нее и нападения на гражданское население там", – говорится в сообщении террористической организации.

ХАМАС подтвердил, что приветствует "неустанные усилия России, направленные на прекращение варварской, систематической сионистской агрессии против палестинского народа в секторе Газа".

В пятницу 13 октября Путин на заседании Совета стран глав государств СНГ в Бишкеке, заявил, что палестино-изральиский конфликт нужно решить мирными переговорами с целью "создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме".

Путин сказал, что Россия может стать посредником в переговорах. Он также назвал неприемлемым, что против сектора Газа хотят принять меры, "как во время блокады Ленинграда".

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