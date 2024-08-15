ХАМАС отказался от участия в новых переговорах по Газе

Радикальная террористическая группировка ХАМАС не будет участвовать в новых переговорах в Катаре о перемирии в Газе и освобождении заложников. Об этом со ссылкой на заявление члена руководства ХАМАС сообщила в среду, 14 августа, британская медиакомпания BBC. В то же время Израиль подтвердил готовность к участию в таких переговорах.

В беседе с BBC представитель ХАМАС заявил, что группировка не хочет участвовать в „переговорах ради переговоров, под прикрытием которых Израиль продолжает вести войну“. В свою очередь агентство AFP сообщает, что до сих пор остается неясным, будет ли террористическая группировка участвовать в переговорах в Дохе, которые должны состояться 15 августа. Агентство также цитирует представителя ХАМАС, который заявил, что группировка хочет, чтобы „план Байдена был реализован, а не просто велись переговоры ради переговоров“, имея в виду предложение о прекращении огня, представленное президентом США в конце мая.