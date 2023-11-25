ХАМАС освободит во второй день перемирия еще 14 заложников

Перемирие, вступившее в силу утром 24 ноября, рассчитано на четыре дня. За это время должны быть освобождены 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных. Кроме того, условия предполагают приостановку полетов израильской авиации над сектором Газа на шесть часов в день, ежедневный пропуск во все районы сектора 200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами, а также четырех грузовиков с топливом. По данным The Times of Israel, в первый день перемирия условия по доставке гумпомощи были выполнены.