ХАМАС обещает относиться к заложникам гуманно, но не хочет вести переговоры

По словам Наима, лидер ХАМАС Мохаммад Дейф приказал боевикам уважительно относиться к старикам, мирным жителям и детям и «не убивать никого, кто непосредственно не участвует в боевых действиях».

Однако Наим отказался подтвердить количество захваченных заложников или число гражданских лиц, убитых палестинскими боевиками.

Другой представитель ХАМАС сказал агентству AFP, что движение пока не собирается проводить обмен пленными.

«Военная операция все еще продолжается... поэтому в настоящее время нет никаких шансов для переговоров по вопросу пленных или другим вопросам», — заявил Хоссам Бадран, представитель ХАМАС из Дохи.

С субботы в Израиле погибло более 700 человек, в том числе 260 человек, застреленных боевиками ХАМАС на музыкальном фестивале. Десятки людей были также похищены, причем большинство из них — в секторе Газа.