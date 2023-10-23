ХАМАС не предоставил доказательств, что Израиль нанес удар по больнице в Газе: "Ракета растворилась, как соль в воде"

В частности, высокопоставленный представитель ХАМАС Гази Хамад, которого цитирует NYT, заявил, что от боеприпаса, попавшего на территорию больницы в городе Газа, «ничего не осталось»:

«Ракета растворилась, как соль в воде. Она испарилась. Ничего не осталось».

Другой представитель ХАМАС, Салама Маруф, глава правительственного управления СМИ, при этом заявляет: «Кто говорит, что мы обязаны предоставлять остатки каждой ракеты, которая убивает наших людей? В общем, вы можете прийти, изучить и убедиться на основании имеющихся у нас доказательств».