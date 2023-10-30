ХАМАС готов обменять заложников на заключенных палестинцев

Обещание ХАМАС отпустить людей из списка МИД РФ



По данным российских СМИ, Москва запросила у ХАМАС данные о восьми людях с гражданством РФ, которые могут быть среди заложников. "От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга", - цитирует агентство РИА "Новости" представителя исламистов Мусу Абу Марзука. По его словам, сейчас указанных граждан ищут и, "как только найдут, отпустят".