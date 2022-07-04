Хакеры взломали аккаунты британской армии в соцсетях

Британская армия стала жертвой хакерской атаки в соцсетях Twitter и YouTube, сообщает в воскресенье, 3 июля, агентство Reuters.
Аккаунт армии в YouTube был переименован, а на страницу были загружены видео о криптовалютах. На странице армии Великобритании в Twitter появилась информация о невзаимозаменяемых токенах NFT. В настоящее время контроль над аккаунтами полностью восстановлен.
"Мы проведем всеобъемлющее расследование и извлечем уроки из этого инцидента", — заявили в министерстве обороны Великобритании. На Twitter армии подписано более 360 тысяч человек, на YouTube — 177 тысяч пользователей.
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