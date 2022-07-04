aA
На страницах британской армии в Twitter и YouTube появились видео о криптовалютах. Позже контроль над аккаунтами был восстановлен.
Хакеры взломали аккаунты британской армии в соцсетях
© Reuters / Scanpix

Британская армия стала жертвой хакерской атаки в соцсетях Twitter и YouTube, сообщает в воскресенье, 3 июля, агентство Reuters.

Аккаунт армии в YouTube был переименован, а на страницу были загружены видео о криптовалютах. На странице армии Великобритании в Twitter появилась информация о невзаимозаменяемых токенах NFT. В настоящее время контроль над аккаунтами полностью восстановлен.

"Мы проведем всеобъемлющее расследование и извлечем уроки из этого инцидента", — заявили в министерстве обороны Великобритании. На Twitter армии подписано более 360 тысяч человек, на YouTube — 177 тысяч пользователей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Глава НЦКБ: кибератаки против учреждений и бизнеса Литвы продолжаются, их масштабы уменьшились

Кибератаки на литовские госучреждения и бизнес...

Власти Германии констатируют рост числа российских кибератак

Депутаты бундестага указывают, что с начала...

TOP новостей

В Литву пришли новые разновидности омикрона, заболеваемость коронавирусом растет

В Литве растет заболеваемость COVID-19 , поскольку...

Из-за напряжения в Калининграде жалуются местные литовцы: создается невыносимая атмосфера

17 июня 2022 г. в силу вступили санкции ЕС на перевозку в...

Из-за ущерба, нанесенного жителям во время ливня – обращение к мэру Вильнюса

Социал-демократ Линас Йонаускас обратился к мэру...

Заказанные бутерброды пришлось ждать час, но результат оправдал все ожидания

Летом на взморье съезжается множество людей, каждому...

Департамент миграции в Литве принимает только зарегистрированных граждан

Департамент миграции в Литве с 4 июля принимает только...