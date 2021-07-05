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Предполагаемые российские хакеры из группировки REvil, которую подозревают в массированной кибератаке на американскую IT-компанию Kaseya, потребовали выкуп в размере 70 млн долларов за разблокирование зашифрованных в результате взлома данных. Соответствующее требование обнародовано в блоке REvil в понедельник, 5 июля.
Хакеры требуют 70 млн долларов после атаки на IT-фирму в США. Предполагается, что они из России
© DELFI / Andrius Ufartas

Эксперт по кибербезопасности из фирмы Recorded Future оценил требование как подлинное, отметив, что REvil ведет данный блог с 2020 года.

В результате одной из крупнейших кибератак, совершенных с целью вымогательства, со второй половины дня 2 июля во всем мире заблокирована работа тысяч различных компаний. Группировка REvil взломала инструмент программного интерфейса VSA компании Kaseya и установила вредоносный апдейт, в результате которого пострадали тысячи клиентов этой американской фирмы: хакеры путем шифрования данных заблокировали целые системы бухгалтерского учета.

От атаки REvil пострадали и компании в Европе. По данным Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI), в Германии заблокирована работа тысяч компьютеров.

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Deutsche Welle
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