Хакеры требуют 70 млн долларов после атаки на IT-фирму в США. Предполагается, что они из России

Эксперт по кибербезопасности из фирмы Recorded Future оценил требование как подлинное, отметив, что REvil ведет данный блог с 2020 года.
В результате одной из крупнейших кибератак, совершенных с целью вымогательства, со второй половины дня 2 июля во всем мире заблокирована работа тысяч различных компаний. Группировка REvil взломала инструмент программного интерфейса VSA компании Kaseya и установила вредоносный апдейт, в результате которого пострадали тысячи клиентов этой американской фирмы: хакеры путем шифрования данных заблокировали целые системы бухгалтерского учета.
От атаки REvil пострадали и компании в Европе. По данным Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI), в Германии заблокирована работа тысяч компьютеров.
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