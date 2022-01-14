Хакеры атаковали правительственные сайты Украины и портал госуслуг

В частности, не работали сайты кабинета министров, МИД, министерства спорта, минэнерго, минагрополитики, министерства по делам ветеранов и сайт госказначейства. Также кибератаке подвергся сайт госуслуг "Дія" (его мобильное приложение работает нормально).

На сайте министерства иностранных дел и некоторых других ведомств появилось обращение: "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".

Сообщение опубликовано на украинском, русском и польском языках.

Утечки данных не было

Служба безопасности Украины сообщила о хакерской атаке на ряд правительственных сайтов и заверила, что утечки данных не было.

"На главной странице этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера. При этом контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло", - говорится в сообщении ведомства.

В СБУ добавили, что работу других правительственных сайтов приостановили, чтобы не допустить атаки на другие ресурсы, а также чтобы локализовать техническую проблему.

СБУ, киберполиция и госспецсвязи расследуют инцидент.

"Глобальная атака"

Одним из первых о хакерской атаке сообщило министерство иностранных дел Украины.

"В результате массированной хакерской атаки веб-сайты МИД и ряда других государственных органов временно не работают. Наши специалисты уже занимаются восстановлением работы ИТ-систем. Извиняемся за возможные неудобства", - сообщил представитель внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко в "Твиттере".

О "глобальной атаке" в ночь с 13 на 14 января сообщили и в министерстве образования.

В ведомстве призывали пользоваться другими веб-ресурсами, в том числе официальными страницами министерств в соцсетях.

Ранее в интервью BBC News Украина министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ответственный за разработку и внедрение сайта госуслуг "Дія", уверял, что все персональные данные украинцев надежно защищены.

В министерстве заверили, что портал сейчас отключили, как и ряд других правительственных сайтов, чтобы не допустить распространения атаки на другие ресурсы.

"Дія"- безопасный продукт, не хранящий персональные данные, а только отражающий их из реестров", - говорится на сайте ведомства.

Атаки на энергокомпании

Одна из недавних масштабных хакерских атак на Украине произошла в 2017 году.

27 июня вирус "Petya.A" парализовал сайты многих украинских компаний и органов власти. На Украине вирус заразил компьютеры ряда министерств, энергетических компаний, банков, СМИ, мобильных операторов, сетей заправок, киевского аэропорта "Борисполь" и киевского метро.

Не работал и официальный сайт кабинета министров Украины.

СБУ обвинила российские спецслужбы в причастности к этой атаке. Ссылаясь на данные, СБУ указывала на те же хакерские группировки, которые в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины.

В 2016 году несколько украинских областных энергораспределительных компаний стали жертвами кибератаки, приведшей к отключению света у 80 тыс. потребителей.

Наиболее масштабным по последствиям оказалось нападение на "Прикарпатьеоблэнерго". Тогда в течение нескольких часов были обесточены десять районов Ивано-Франковской области.

Тогда же Государственная служба спецсвязи и защиты информации сообщила о попытке "инфицировать" компьютеры международного аэропорта "Борисполь" тем же вирусом, что использовался при нападениях на энергокомпании.

В декабре 2016 года кибернападению подверглись государственное казначейство, министерство финансов и пенсионный фонд. Из-за них на несколько дней заблокированы бюджетные платежи на сотни миллионов гривен, а сайты минфина и казначейства не работали.