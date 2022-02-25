Хакеры Anonymous объявили кибервойну России из-за ее нападения на Украину

В ответ на вторжение российских войск на территорию Украины одна из самых известных в мире хакерских группировок - Anonymous - сообщила, что она "официально объявила кибервойну правительству России". "Коллектив Anonymous находится в состоянии кибервойны против российского правительства", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter в ночь на пятницу, 25 февраля, которое сопровождалось хештегом #Ukraine.
The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine— Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022
Позднее хакеры Anonymous заявили, что вывели из строя сайт российского пропагандистского телеканала RT News.
Перед этим RT сообщил, что на сайты телеканала ведутся DDoS-атаки. Кроме того, вечером 24 февраля наблюдались трудности с доступом к сайтам Кремля, правительства, парламента РФ, передает "Медуза" .
Структура ФСБ по кибербезопасности (Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, НКЦКИ) объявила о "критическом" уровне угрозы кибератак на российское информационное пространство из-за "военной операции" в Украине, как официальная Москва называет развязанную ей войну на территории соседнего государства.
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